Российские оккупанты хотят расширить фронт. Враг готовится нанести удар по Украине из Беларуси.

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Разведка из Беларуси

В Гентштабе сообщают, что вероятность привлечения белорусских войск к войне в Украине до сих пор остается высокой. Враг ведет воздушную разведку по направлениям Ковель, Вараш, Сарны.

Также наши герои зафиксировали подвоз в населенный пункт Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М".

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