Ракета попала в нефтебазу. Обстрел произошел во время последней воздушной тревоги, объявленной примерно в 21:44.

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Ракету выпустили с территории Беларуси

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал о ракетном ударе в области.

Только что вернулся с места происшествия. Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. Предварительно – жертв нет,

– отметил чиновник.

По информации военных, крылатую ракету выпустили со стороны Беларуси. Она летела на низкой высоте, потому ее не удалось зафиксировать радарами.

"Спасибо нашим спасателям. Прошу всех и обращаюсь ко всем волынянам – не распространяйте информацию и фото ракетных обстрелов. Ситуация контролируемая. Сохраняем спокойствие", – подытожил Погуляйко.

Смотрите обращение Юрия Погуляйко: