Російські окупанти хочуть розширити фронт. Ворог готується завдати удару по Україні з Білорусі.
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Розвідка з Білорусі
У Гентштабі повідомляють, що ймовірність залучення білоруських військ до війни в Україні досі залишається високою. Ворог веде повітряну розвідку на напрямках Ковель, Вараш, Сарни.
Також наші герої зафіксували підвезення до населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Искандер-М".
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