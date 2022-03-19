Людей отправят в безопасные регионы, где их уже ждет убежище. Эвакуацию проводит Донецкая ОВА вместе с ВСУ, теробороной, полицией и ГСЧС.

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Эвакуация происходит из прифронтовых населенных пунктов, которые находятся под постоянным ударом врага. В приоритете – женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью,

– говорят в полиции.

В частности, из Авдеевки эвакуировали 73 гражданских жителя, из них 17 детей. Из Угледара – 71 человек, из них 20 детей. Из Очеретино – 22 человека, 7 детей. Из Великой Новоселки – 4 человека, в том числе 2 ребенка. Мероприятия будут продолжаться и дальше.

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