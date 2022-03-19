Людей відправлять до безпечних регіонів, де на них вже чекає прихисток. Евакуацію проводить Донецька ОВА разом із ЗСУ, теробороною, поліцією та ДСНС.

До теми Під час евакуації в Бучі не було жодних обстрілів

Евакуація відбувається з прифронтових населених пунктів, які перебувають під постійним ударом ворога. У пріоритеті – жінки, діти, літні люди, особи з інвалідністю,

– кажуть у поліції.

Зокрема, з Авдіївки евакуювали 73 цивільних мешканців, з них 17 дітей. З Вугледара – 71 людину, з них 20 дітей. З Очеретиного – 22 людей, 7 дітей. З Великої Новосілки – 4 осіб, зокрема 2 дитини. Заходи будуть тривати й надалі.

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