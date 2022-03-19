Слід зауважити, що в місто вже багато днів влучають ворожі снаряди й ракети. Тому жителі змушені звідти їхати, щоб врятуватися від загибелі.

В цей день До Запоріжжя прибули 5 автобусів з маріупольцями, які змогли дістатись до Бердянська

Куди везли цих людей

Ще о 16 годині заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що евакуація проходить добре. У той момент до Білогородки вже прибули 7 автобусів.

Загалом у них були приблизно 200 осіб. Усім евакуйованим надали першу допомогу та нагодували. Після цього людей мали направити до Києва.

Скільки жителів міста змогли вивезти загалом – наразі невідомо. Відсутність обстрілів під час вивезення мирних жителів, на жаль, є досить рідкісним явищем у цій війні з Росією.

До теми – Евакуація з Маріуполя під обстрілами: дивіться відео