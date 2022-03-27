Генштаб сообщает, что враг не прекращает попытки захватить населенные пункты Донбасса – Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.
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Успехов в захвате у оккупантов нет – украинские бойцы дают достойный отпор. В районе Красногоровки россияне понесли потери от наших защитников и отошли.
На Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли,
– сообщают в Генштабе.
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