Людям следует пытаться выйти на связь и передать свои контактные данные. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Читайте также Мариуполь взял на себя удар, чтобы другие города организовали и держали оборону, – Маляр

Власти будут подавать запросы через ООН

Это нужно, чтобы украинская власть понимала, где они сейчас находятся. Тогда смогут подать запросы через ООН и другие международные структуры, чтобы вернуть людей.

Если россияне будут принудительно забирать паспорта, стараться всячески сделать так, чтобы паспорт остался у человека. По крайней мере, чтобы потом его смогли восстановить в действии. Когда человек позвонит, это все проработают.

В Мариуполе людей силой вывозят в Россию

Жителей Левобережного района Мариуполя оккупанты начали массово вывозить на территорию России. Захватчики заставляют людей садиться в автобусы.

При этом оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

Важно – От 20 до 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, – мэр города Бойченко: