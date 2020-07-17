Прощание с героем: на Донетчине провели в последний путь Дмитрия Красногрудя – фото
В городе Лиман, Донецкой области, похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский защитник погиб вблизи Зайцево 13 июля.
Попрощаться с воином пришли сотни людей
На прощание с воином с позывным "Мир" пришли сотни человек. Почтили память лейтенанта Красногрудя родные, друзья, сослуживцы и местные жители. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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Побратимы в один голос рассказывают, что за командиром были готовы идти хоть на край света, офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Лейтенант погиб на Донбассе 13 июля / Фото пресс-службы ООС
Как погиб Дмитрий Красногрудь
В день гибели группа разведчиков проводила вблизи оккупированной Горловки антидиверсионную работу, Красногрудь шел первым и подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Именно за его телом шла наша группа, которая попала под циничный обстрел оккупантов и понесла потери.
Что известно про Дмитрия Красногрудя?Герой родился 18 октября 1978 года, родом из Харькова.
Он воевал едва ли не от начала боевых действий и имел позывной "Мир".
Красногрудь был в звании лейтенанта и до морской пехоты служил в мотопехотном батальоне 93-й ОМБр "Холодный Яр".
В 93-й бригаде военный был командиром разведки мотопехотного батальона.
После окончания контракта с 93-й бригадой военный какое-то время жил гражданской жизнью, но потом вернулся на Донбасс.