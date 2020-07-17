В городе Лиман, Донецкой области, похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский защитник погиб вблизи Зайцево 13 июля.

Попрощаться с воином пришли сотни людей

На прощание с воином с позывным "Мир" пришли сотни человек. Почтили память лейтенанта Красногрудя родные, друзья, сослуживцы и местные жители. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Побратимы в один голос рассказывают, что за командиром были готовы идти хоть на край света, офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком,

– говорится в сообщении штаба ООС.



Лейтенант погиб на Донбассе 13 июля / Фото пресс-службы ООС

Как погиб Дмитрий Красногрудь

В день гибели группа разведчиков проводила вблизи оккупированной Горловки антидиверсионную работу, Красногрудь шел первым и подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Именно за его телом шла наша группа, которая попала под циничный обстрел оккупантов и понесла потери.