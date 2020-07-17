Прощання з героєм: на Донеччині провели в останню путь Дмитра Красногрудя – фото
У місті Лиман, що на Донеччині, поховали морського піхотинця лейтенанта Дмитра Красногрудя. Український захисник загинув поблизу Зайцевого 13 липня.
Попрощатись з воїном прийшли сотні людей
На прощання з воїном з позивним "Мир" прийшли сотні осіб. Вшанували пам'ять лейтенанта Красногрудя рідні, друзі, товариші по службі та місцеві жителі. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Побратими в один голос розповідають, що за командиром були готові йти хоч на край світу, офіцер обожнював саперну справу і був взірцевим розвідником,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Лейтенант загинув на Донбасі 13 липня / Фото пресслужби ООС
Як загинув Дмитро Красногрудь
У день загибелі група розвідників проводила поблизу окупованої Горлівки антидиверсійну роботу, Красногрудь йшов першим і підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Саме за його тілом йшла наша група, яка потрапила під цинічний обстріл окупантів та зазнала втрат.
Що відомо про Дмитра Красногрудя?Герой народився 18 жовтня 1978 року, родом з Харкова.
Він воював ледь не від початку бойових дій та мав позивний "Мир".
Красногрудь був у званні лейтенанта і до морської піхоти служив у мотопіхотному батальйоні 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
У 93-й бригаді військовий був командиром розвідки мотопіхотного батальйону.
Після закінчення контракту з 93-ю бригадою військовий якийсь час жив цивільним життям, але потім повернувся на Донбас.