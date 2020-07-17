У місті Лиман, що на Донеччині, поховали морського піхотинця лейтенанта Дмитра Красногрудя. Український захисник загинув поблизу Зайцевого 13 липня.

Попрощатись з воїном прийшли сотні людей

На прощання з воїном з позивним "Мир" прийшли сотні осіб. Вшанували пам'ять лейтенанта Красногрудя рідні, друзі, товариші по службі та місцеві жителі. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До теми Брав у полон росіянина Агєєва та повертався на війну: на Донбасі загинув Дмитро Красногрудь

Побратими в один голос розповідають, що за командиром були готові йти хоч на край світу, офіцер обожнював саперну справу і був взірцевим розвідником,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.



Лейтенант загинув на Донбасі 13 липня / Фото пресслужби ООС

Як загинув Дмитро Красногрудь

У день загибелі група розвідників проводила поблизу окупованої Горлівки антидиверсійну роботу, Красногрудь йшов першим і підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Саме за його тілом йшла наша група, яка потрапила під цинічний обстріл окупантів та зазнала втрат