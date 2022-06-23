На этот раз поработали наши Су-25 и Су-24м. Об их работе отчитались Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Удар по врагу

По информации наших военных, 22 июня в Донецкой области ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли несколько авиаударов по враждебным позициям.

Благодаря этому, на восточном направлении украинские герои нанесли огненное поражение ротно-тактической группе противника. Кроме того, удалось уничтожить один укрепрайон российских оккупантов.

Следует отметить, что по информации Генштаба, на 22 июня ВСУ уже ликвидировали 34 230 оккупантов. При этом военные предупреждают, что подсчет не точен из-за активных боевых действий. Также большие потери враг несет в технике.

Как ВСУ уничтожают российских захватчиков

Украинские воины не устают ликвидировать российских оккупантов, подло ворвавшихся на нашу землю. Каждое подразделение хвастается прекрасной работой по уничтожению врага. К примеру, воины 93 бригады Холодный Яр уничтожили сразу 11 единиц вражеской техники, среди которой были танки, БМП, боевые машины "Рысь". Это все произошло на стратегически важном для нас направлении – Изюмском.

Подтверждают блестящую работу ВСУ по уничтожению врага и сами оккупанты. Это слышно из их разговоров с родственниками, перехватываемыми нашей Службой безопасности Украины. В одной из последних российский оккупант говорил, что подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ. По его словам, уцелели только те, кто отказался наступать на Украину. Именно эти подразделения считали "элитой" вооруженных сил противника – ее готовили к противостоянию с НАТО. В Украине же их уничтожили и разбили, как и все планы россиян.

Большие потери россиян подтверждают не только украинцы, но и разведка Великобритании. Там подмечали, что с конца марта Россия умалчивает свои потери на войне против Украины. В то же время боевики донецкой квазиреспублики уже сообщали о нескольких тысячах своих ликвидированных. Таким образом, общие потери боевиков Донетчины – это более 10 тысяч бойцов. Речь идет о 8 897 раненых, а также 2 128 "двухсотых". В разведке также рассказывали, что последние данные о потерях России в войне против Украины были озвучены еще 25 марта.

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