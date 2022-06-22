ВСУ продолжает уничтожать "элиту" россиян
Захватчики любят звонить по телефону домой и жаловаться своим родным. Очередной разговор перехватила Служба безопасности Украины.
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В ней оккупант говорит, что подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ, а уцелели только те, кто отказался наступать на Украину. К слову, это была "элита" вооруженных сил противника. Ее готовили для противостояния с НАТО.
Западного округа уже нет, он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются... Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок добровольцы едут и все,
– рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится на Харьковщине.
В СБУ отметили, что в западный военный округ России входят, в частности Москва, Санкт-Петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО.
Однако этой "элиты" практически уже не осталось, поскольку множество офицеров погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо".
Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте. Это еще раз подтверждает, что Вооруженные Силы Украины выполняют свою работу отлично, и с каждым днем приближают нашу победу!
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Свежие потери русской армии
Украинские защитники и защитницы наносят российским захватчикам безумные потери. По состоянию на 22 июня Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 34 230 оккупантов, только за минувшие сутки – 130 русских военных. Что касается потерь оккупантов в технике, то они выглядят примерно так:
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3614,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 182,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 614,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей / катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2543,
- специальной техники – 60.
В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что больше потерь враг понес на Славянском, Бахмутском, а также Авдеевском направлениях. В частности, эти направления являются одними из самых "горячих".
В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
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