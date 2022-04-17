Известно, что 2 мирных жителей умерло, еще 1 человек получил ранения.

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Кроме того, сообщается о разрушении не менее 17 гражданских объектов, а это жилые дома, шахта, административные здания.

Сообщается, что враг использовал ракеты из реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Смотрите результаты последствий российских обстрелов:

Все эти преступления русских военных задокументировала полиция. А также открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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