Відомо, що 2 мирних жителів померло, ще 1 людина зазнала поранень.

Важливо ЗСУ матимуть більше можливостей, – Веніславський пояснив, чому важлива евакуація

Крім того, повідомляється про руйнування щонайменше 17 цивільних об’єктів, а це житлові будинки, шахта, адміністративні будівлі.

Повідомляється, що ворог використав ракети з реактивних систем залпового вогню "Град", танків та важкої артилерії.

Дивіться результати наслідків російських обстрілів:

Усі ці злочини російських військових задокументувала поліція. А також відкрили кримінальні провадження за порушення законів і звичаїв війни, та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

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