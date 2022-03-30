Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины ночью 30 марта.
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На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия,
– говорится в сообщении.
Оккупанты наносили авиационные и ракетные удары по районам Кременной и Мариуполя. Основные усилия враг сосредоточивал на взятии под контроль Попасной, Рубежного и полном захвате Мариуполя, но успеха не имел.
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