Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины ночью 30 марта.
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По направлению на Славянск противник продолжает удерживать занимаемые позиции в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка,
– отметили украинские военные.
В Генштабе также отметили, что враг проводит мероприятия по:
- обеспечению войск;
- перегруппировке подразделений;
- пополнению запасов.
Почему Славянск важенСлавянск расположен как раз на границе трех областей – Донецкой, Луганской и Харьковской. Фактически он равноудаленный от Донецка, Луганска и Харькова. Из города можно быстро перебрасывать людей в "нужные места". Славянск также является одним из самых больших городов Краматорской агломерации. И, контролируя его, можно оказывать влияние на всю эту обширную агломерацию на севере Донетчины.
Бои за Славянск в 2014 году
- Захват Славянска начался около 9 утра 12 апреля 2014 года. Отряд диверсантов российского ГРУ во главе с Игорем Гиркиным-Стрелковым взял под контроль город.
- В ночь с 12 на 13 апреля 2014 года на заседании Совета нацбезопасности приняли решение о проведении АТО для нормализации ситуации на востоке Украины. Однако первая попытка отбить Славянск провалилась.
- После СНБО объявил широкомасштабную операцию с привлечением ВСУ. Украинские силы смогли установить контроль над горой Карачун, имевшей стратегическую важность из-за ее господствующей высоты над Славянском и расположенной на ней телебашни.
- С 13 апреля перестрелки между террористами и украинскими военными происходили постоянно. В начале июля украинские военные начали активно наступать на позиции террористов.
- 5 июля 2014 года над горсоветом Славянска установлен украинский флаг. Террористы с колонной бронетехники прорвались в соседний Краматорск, откуда позже сбежали в Горловку и Донецк.