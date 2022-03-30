Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України вночі 30 березня.

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У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка,

– зазначили українські військові.

У Генштабі також зазначили, що ворог проводить заходи із:

забезпечення військ;

перегрупування підрозділів;

поповнення запасів.

Чому Слов'янськ важливий Слов'янськ розташований якраз на межі трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. Фактично він є рівновіддалений від Донецька, Луганська та Харкова. З міста можна швидко перекидати людей у "потрібні місця". Слов’янськ також є одним із найбільших міст Краматорської агломерації. І, контролюючи його, можна здійснювати вплив на всю цю велику агломерацією на півночі Донеччини.

Бої за Слов'янськ у 2014 році