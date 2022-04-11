Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают усиливать свои позиции на Востоке. Да, на Донетчину отправят технику 60-й мотострелковой бригады, которая сейчас дислоцируется в Монастырище Черкасской области.

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Оккупанты усиливают позиции на Востоке

Российские захватчики перекинут вооружение и военную технику в Донецкую область. Ее передислоцируют из Монастырища, пункта дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного округа. По данным Генштаба произойдет это во второй половине апреля.

Кроме того, оккупанты продолжают пополнять потери среди личного состава. Да, из Забайкальского края отправят военных в 36-ю отдельную мотострелковую бригаду. Они заменят тех орков, которые стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

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