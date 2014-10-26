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      Донецк не перешел на зимнее время

      582 Читати новину українською
      Террористы
      Террористы / ipress.ua

      Донецкий городской совет сообщает, что сегодня жители города не переводили часы с летнего на зимнее время.

      Читайте также: Донецкие террористы захотели перейти на московское время

      Согласно сообщению мэрии, ситуация в Донецке по состоянию на 9:30 относительно спокойная. 

      Сбоев в работе коммунальных служб и общественного транспорта нет.

      Напомним, по данным штаба АТО, ночь на востоке Украины прошла спокойно: обстрелов наших подразделений не произошло. Всего за сутки зафиксировано более 15 обстрелов позиций сил АТО.

      Теги: Новости политики терроризм Война на Донбассе Новости Донецка
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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