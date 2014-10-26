Донецк не перешел на зимнее время
Донецкий городской совет сообщает, что сегодня жители города не переводили часы с летнего на зимнее время.
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Согласно сообщению мэрии, ситуация в Донецке по состоянию на 9:30 относительно спокойная.
Сбоев в работе коммунальных служб и общественного транспорта нет.
Напомним, по данным штаба АТО, ночь на востоке Украины прошла спокойно: обстрелов наших подразделений не произошло. Всего за сутки зафиксировано более 15 обстрелов позиций сил АТО.
Источник: Телеканал новостей "24"
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