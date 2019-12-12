Допинговый скандал: почему санкции WADA против РФ еще ничего не решают

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию на 4 года от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Российские спортсмены, за исключением "самых подозрительных", смогут выступать только в нейтральном статусе, без триколора и гимна России. Однако это решение вызывает немало вопросов.

Запрет не касается чемпионатов Европы и этапов Кубка мира, а касается:

Олимпийских игр;

Паралимпийский игр;

Юношеских олимпийских игр;

Чемпионатов мира.

Россия намерена оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Поэтому оно вступит в силу через 21 день или уже после рассмотрения апелляции.

Детали: WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

Мировые СМИ анализируют, почему радоваться справедливости пока рано, как это повлияет на судьбу спортсменов и является ли скандал политическим.

Учитывайте "мелкий шрифт"

Как пишет The Guardian, компромиссы, указанные в решении WADA мелким шрифтом, означают, что есть хороший шанс, что российские спортсмены все же появятся на Олимпиаде-2020 и ЧМ-2022. И пока рано радоваться ярким заголовкам, которые кричат, что России окончательно запретили участвовать в международных соревнованиях на 4 года.

То, что сегодня печатается большими четкими буквами, может стать более размытым за следующие несколько месяцев. Это – деликатная правда, которая имеет все шансы измениться.

И, хотя на Олимпийских играх в Токио в следующем году не будет поднятия российского триколора или торжественных песнопений "Россия – священная наша держава!", сотням российских спортсменов, скорее всего, дадут разрешение для участия, если они могут доказать, что не имеют отношения к допинговому скандалу.



Карикатура The Guardian на скандал

Источники издания рассказывают: подобное введенному для зимних Олимпийских игр 2018 года решение есть на картах.

Россию официально запретили в Пхенчхане. И все же, что произошло дальше? 168 российских спортсменов вышли на Олимпийский стадион, вызвали аплодисменты толпы на церемонии открытия и услышали крик диктора: "Дамы и господа, спортсмены-олимпийцы из России!". А если что-то ходит, как утка, и крякает, как утка, то обычно это – утка.

Тем временем FIFA говорит, что "уточнит границы этого решения", прежде чем сказать что-то о потенциальном участии России в ЧМ-2022. Но, учитывая нежелание руководящего органа футбола критиковать РФ – не задерживайте дыхание.

Ни отступления, ни признания поражения: таким был русский путь с самого начала. Сейчас почти все понимают, что страна занималась обманом и манипуляциями чрезвычайного уровня. За исключением, конечно, самих россиян, которые продолжают настаивать на своей невиновности и обвинять всех вокруг в "спланированных атаках" на репутацию страны.

Все же в WADA хотят, чтобы российские спортсмены не могли выступать даже в нейтральном статусе

И, все же, подход Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA заключается в том, чтобы попытаться наказать Россию, сохраняя справедливость для спортсменов, которые не прошли ни одного испытания или не были причастны к каким-либо правонарушениям.

Вполне справедливым является большое желание видеть наказание. Но кажется, что наказать виновных не так просто,

– цитирует издание влиятельного обозревателя.

Между тем, одна из немногих российских спортсменов, выступающих против допинга, чемпионка мира Мария Ласицкене недавно пожаловалась на ситуацию в своей стране, отметив: "чистые" спортсмены все еще беззащитны и не уверены, что смогут соревноваться завтра".

Поэтому, несмотря на, казалось бы, очевидный приговор, судьба России (а также Ласицкене и других спортсменов страны) остается в состоянии неопределенности.



В России намерены обжаловать решение / Getty Images

Справедливость "вышла в окно"

Associated Press в своем анализе ситуации отмечает: что понятно для каждого, кто просмотрел даже секунду российской "допинговой саги" – это то, что "справедливость вышла в окно" (перестала существовать) еще задолго до этого решения WADA.

Скорее всего, это произошло еще летом 2016 года перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Тогда ввели необходимость баланса между "коллективной ответственностью и индивидуальной справедливостью" среди россиян, которые обманывали, организовывали обман или просто попадали во все это.

Сейчас WADA утвердила санкции, чем якобы показала "решимость противодействовать российскому допингу". Однако без полноценного запрета это – лишь разговоры.

Да, все справедливо, на бумаге. Но на самом деле на практике это скорее катастрофа. Представьте себе, как Арбитражный суд по вопросам спорта – очередное купленное и оплаченное ответвление МОК будет рассматривать обращение россиян.

Сама неспособность WADA сделать резервную копию этих дел, благодаря "активной работе", которую осуществляли агенты российского правительства, что уничтожали данные и доказательства, ослабит, если не откровенно уничтожит, дело о каких-либо санкциях по крайней мере против 145 спортсменов, который назвали "самыми подозрительными".

Допинговый скандал с РФ длится годами / Osmani Simanca via Politicalcartoons

Все это приводит к окончательному удару по справедливости: независимо от того, насколько строго проанализировано, они "невиновны". Ни одному россиянину, который возвращается на мировую арену после скандала, действительно нельзя доверять.

Это – несправедливо относительно тех, кому следует доверять и в отношении россиян, которые не имели ничего общего с допингом. И это, конечно, несправедливо относительно "чистых спортсменов" из других стран, которые будут спрашивать себя, россиянин рядом с ними играет честно, или это – просто очередная пешка в широком сговоре этой страны.

"Россия копала собственную могилу и уничтожила шансы любого "чистого" российского спортсмена соревноваться", – заявил Джим Уолден, адвокат Григория Родченкова, бывшего директора московской лаборатории, который выдал российскую схему и сейчас скрывается в Америке .

Он отмечает важный аргумент: если файлы были удалены, как любой спортсмен может доказать свою невиновность?

Повлияет ли скандал на отношение России с ЕС?

Обозреватель телеканала CGTN в свою очередь уверяет: скандал может помешать улучшению российско-европейских связей, которое, похоже, происходит сейчас.

Хотя, строго говоря, это – лишь спортивное решение, однако дата объявления – во время саммита "нормандской четверки" – вызывает подозрение, что решение может быть мотивировано и политическими целям.

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Телеканал цитирует и аргументы "противоположной стороны". Так, в Москве убеждены: наказания должны быть направлены на отдельных спортсменов, нарушивших правила, а не на государство. А коллективное наказание в национальном масштабе может свидетельствовать о том, что решения принимаются политически. Именно поэтому Россия убеждена, что имеет все основания для апелляции.

Несмотря на то, что запрет WADA не имел никаких существенных воздействий на реализацию коммюнике, созданного на саммите "нормандской четверки", это все же бросает тень на российско-европейские отношения. Однако настоящее влияние этого решения пока определить сложно.



Санкции WADA против России / 24 канал