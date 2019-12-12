Допінговий скандал: чому санкції WADA проти РФ ще нічого не вирішують

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) відсторонила Росію на 4 роки від участі в Олімпіадах та чемпіонатах світу. Російські спортсмени, за винятком "найбільш підозрілих", зможуть виступати лише у нейтральному статусі, без триколора та гімну Росії. Однак це рішення викликає чимало запитань.

Заборона не торкається чемпіонатів Європи та етапів Кубка світу, а стосується:

Олімпійських ігор;

Паралімпійський ігор;

Юнацьких олімпійських ігор;

Чемпіонатів світу.

Росія має намір оскаржувати це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS). Тож воно набуде чинності через 21 день або уже після розгляду апеляції.

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Світові ЗМІ аналізують, чому радіти справедливості поки що зарано, як це вплине на долю спортсменів і чи є скандал політичним.

Зважайте на "дрібний шрифт"

Як пише The Guardian, компроміси, зазначені у рішенні WADA дрібним шрифтом, означають, що є хороший шанс, що російські спортсмени все ж з’являться на Олімпіаді-2020 та на ЧС-2022. І поки зарано радіти яскравим заголовкам, які кричать, що Росії остаточно заборонили брати участь у міжнародних змаганнях на 4 роки.

Те, що сьогодні друкується великими чіткими літерами, може стати більш розмитим за наступні кілька місяців. Це – делікатна правда, яка має всі шанси змінитися.

І, хоча на Олімпійських іграх у Токіо наступного року не буде підняття російського триколору чи урочистих співів "Россия – священная наша держава!", сотням російських спортсменів, швидше за все, дадуть дозвіл для участі, якщо вони можуть довести, що не мають відношення до допінгового скандалу.



Карикатура The Guardian на скандал

Джерела видання розповідають: подібне до запровадженого для Зимових олімпійських ігор 2018 року рішення є на картах.

Росію офіційно заборонили в Пхенчхані. І все ж, що сталося далі? 168 російських спортсменів вийшли на Олімпійський стадіон, викликали оплески натовпу на церемонії відкриття і почули крик диктора: "Пані та панове, спортсмени-олімпійці з Росії!". А якщо щось ходить, як качка, і крякає, як качка, то зазвичай це – качка.

Тим часом FIFA каже, що "уточнить межі цього рішення", перш ніж сказати щось про потенційну участь Росії у ЧС-2022. Але, враховуючи небажання керівного органу футболу критикувати РФ – не затримуйте дихання.

Ні відступу, ні визнання поразки: таким був російський шлях з самого початку. Зараз майже всі розуміють, що країна займалася обманом та маніпуляціями надзвичайного рівня. За винятком, звичайно, самих росіян, які продовжують наполягати на своїй невинності і звинувачувати всіх навколо у "спланованих атаках" на репутацію країни.

Все ж у WADA хочуть, щоб російські спортсмени не могли виступати навіть у нейтральному статусі

І, все ж, підхід Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і WADA полягає в тому, щоб спробувати покарати Росію, зберігаючи справедливість для спортсменів, які не пройшли жодного випробування або не були причетні до будь-яких правопорушень.

Цілком справедливим є велике бажання бачити покарання. Але здається, що покарати винних не так просто,

– цитує видання впливового оглядача.

Тим часом, одна з небагатьох російських спортсменів, які виступають проти допінгу, чемпіонка світу Марія Ласіцкене нещодавно поскаржилася на ситуацію в своїй країні, зазначивши: "Чисті" спортсмени все ще беззахисні і не впевнені, що зможуть змагатися завтра".

Тому, незважаючи на, здавалося б, очевидний вирок, доля Росії (а також Ласіцкене та інших спортсменів країни) залишається у стані невизначеності.



У Росії мають намір оскаржувати рішення / Getty Images

Справедливість "вийшла у вікно"

Associated Press у своєму аналізі ситуації зазначає: що зрозуміло для кожного, хто переглянув навіть секунду російської "допінгової саги" – це те, що "справедливість вийшла у вікно" (перестала існувати) ще задовго до цього рішення WADA.

Швидше за все, це сталося ще влітку 2016 року перед Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро. Тоді запровадили необхідність балансу між "колективною відповідальністю та індивідуальною справедливістю" серед росіян, які обманювали, організовували обман чи просто потрапляли у все це.

Зараз WADA затвердила санкції, чим нібито показала "рішучість протидіяти російському допінгу". Однак без повноцінної заборони це – лише розмови.

Так, все звучить справедливо, на папері. Але насправді на практиці це – швидше катастрофа. Уявіть собі, як Арбітражний суд з питань спорту – чергове куплене і оплачене відгалуження МОК – буде розглядати звернення росіян.

Сама нездатність WADA зробити резервну копію цих справ, завдяки "активній роботі", яку здійснювали агенти російського уряду, що знищували дані та докази, послабить, якщо не відверто знищить, справу про будь-які санкції принаймні проти 145 спортсменів, який назвали "найбільш підозрілими".



Допінговий скандал з РФ триває роками / Osmani Simanca via Politicalcartoons

Все це призводить до остаточного удару по справедливості: незалежно від того, наскільки суворо проаналізовано, чи вони "невинні". Жодному росіянину, який повертається на світову арену після скандалу, справді не можна довіряти.

Це – несправедливо щодо тих, кому слід довіряти та щодо росіян, які не мали нічого спільного з допінгом. І це, звичайно, несправедливо щодо "чистих спортсменів" з інших країн, які будуть запитувати себе, чи росіянин поруч з ними грає чесно, чи це – просто черговий пішак у широкій змові цієї країни.

"Росія копала власну могилу і знищила шанси будь-якого "чистого" російського спортсмена змагатися", – заявив Джим Уолден, адвокат Григорія Родченкова, колишнього директора московської лабораторії, який видав російську схему і зараз переховується в Америці .

Він наголошує на важливому аргументі: якщо файли були видалені, як будь-який спортсмен може довести свою невинність?

Чи вплине скандал на відношення Росії з ЄС?

Оглядач телеканалу CGTN своєю чергою запевняє: скандал може перешкодити покращенню російсько-європейських зв'язків, яке, схоже, зараз відбувається.

Хоча, строго кажучи, це – лише спортивне рішення, однак дата оголошення – під час саміту "нормандської четвірки" – викликає підозру, що рішення може бути мотивоване і з політичних цілей.

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Телеканал цитує і аргументи "протилежної сторони". Так, у Москві переконані: покарання повинне бути спрямоване на окремих спортсменів, які порушили правила, а не на державу. А колективне покарання в національному масштабі може свідчити про те, що рішення приймаються політично. Саме тому Росія переконана, що має всі підстави для апеляції.

Незважаючи на те, що заборона WADA не мала жодних суттєвих впливів на реалізацію комюніке, створеного на саміті "нормандської четвірки", це все ж кидає тінь на російсько-європейські відносини. Однак справжній вплив цього рішення наразі визначити складно.



Санкції WADA проти Росії / 24 канал