Этот вопрос будет выноситься на дополнительное заседание правительства сегодня, 9 июня, в 15:00, сообщила народный депутат "Голоса" Инна Совсун.

Оцените эту насмешку. Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидних больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонда – не приоритетные, а вот на доплаты полицейским – как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции – 573 млн грн,

– заявила Совсун.

Нардеп напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в МВД нарушений на 26,5 млн гривен, а деньги с "ковидного фонда" также пошли на доплаты в больнице МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19.

Работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном и на учебе. Пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением, сообщила нардепка.

Ирина Совсун добавила, что предыдущий транш МВД Авакова успешно "освоило", и теперь они не против выделить еще 800 млн грн сверху.

"Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они наконец поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", – сказала она.