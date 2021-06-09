Це питання буде виноситись на додаткове засідання уряду сьогодні, 9 червня, о 15:00, повідомила народна депутатка "Голосу" Інна Совсун.

"Оцініть цю насмішку. Рівно стільки, скільки ми разом з колегами з профільного комітету охорони здоров’я вже понад місяць намагаємось вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень з ковідного фонду – не пріоритетні, а от на доплати поліцейським – якраз те, що треба. Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіції – 573 млн грн", – заявила Совсун.

Нардеп нагадала, що минулого разу аудит виявив у МВС порушень на 26,5 млн гривень, а гроші з "ковідного фонду" також пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на COVID-19.

Працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному та на навчанні. Прикордонники та поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням, повідомила нардепка.

Ірина Совсун додала, що попередній транш МВС Авакова успішно "засвоїло", тож тепер вони не проти виділити ще 800 млн грн зверху.

"Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони нарешті підтримають закупівлю і встановлення в лікарнях кисневих станцій", – сказала вона.