Украина заключила контракт с компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 миллионов доз вакцины от COVID-19. Владимир Зеленский отметил, что переговоры были тяжелыми, однако их результат замечательный.

О дополнительных вакцинах от Pfizer, которые получит Украина, Зеленскому доложил министр здравоохранения Максим Степанов, подписавший документ от имени государства.

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Зеленский прокомментировал дополнительные вакцины от Pfizer

После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 миллионах доз. Сегодня (1 мая – 24 канал) ночью мы подписали соответствующий контракт,

– доложил Степанов президенту.

Он уточнил, что теперь Украина в течение 2021 года в общем получит 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

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