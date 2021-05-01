Україна уклала контракт з компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, результат перемовин чудовий, попри те, що вони були складними.

Про додаткові вакцини від Pfizer, які отримає Україна, Зеленському доповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який підписав документ від імені держави.

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Зеленський прокоментував додаткові вакцини від Pfizer

"Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні (1 травня – 24 канал) вночі ми підписали відповідний контракт", – доповів Степанов президенту.

Він уточнив, що тепер Україна протягом 2021 року загалом отримає 20 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Президент подякував гендиректору Pfizer Альберту Бурлі, з яким вів особисті перемовини, за допомогу Україні у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення від коронавірусу, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантин.

Коли очікують постачання вакцини Pfizer

500 тисяч доз Україна отримає вже в травні – червні,

4,5 мільйона доз – у липні – вересні,

решту 15 мільйонів доз – у четвертому кварталі 2021 року.

До слова, 30 квітня Україна також отримала ще пів мільйона доз вакцини від CoronaVac.

Вакцинація в Україні: статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали вже 752 295 українців. Зокрема, 1 дозу – 752 293 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260.

Зокрема, 1 дозу – 752 293 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260. За добу 30 квітня від COVID-19 вакцинували ще 49 985 людей.

Дані: фейсбук Максим Степанова