Поезда будут отправляться из Киева (Дарницы) и Днепра. Дополнительные рейсы добавили, учитывая утреннюю статистику эвакуационного пассажиропотока.

Важно График эвакуационных поездов на 11 марта: полный перечень рейсов

Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци:

Дарница – Днепр в 9: 00;

Днепр – Львов в 15: 30.

Помните, что сейчас действует приоритет на посадку женщин, детей и стариков. Будьте взаимовежливыми, помогайте друг другу. Берегите себя!

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