Железной дорогой можно добраться в ряд западных областей, с начала войны туда уже прибыли более 2 миллионов украинцев. Кроме этого, есть рейсы и за границу. График на 11 марта – дальше.

Важно Берите воду и сохраняйте спокойствие: в Укрзализныце напомнили простые правила эвакуации

Эвакуационные рейсы в пределах Украины

Из Киева:

06:23 – №114, 142 Львов – Лиман;

07:00 – №732 Дарница – Днепр;

08:00 – №705 Дарница – Львов;

12:06 – №45 Ужгород – Краматорск;

13:34 – №114/142 Лиман – Львов;

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;

15:02 – №55 Киев – Рахов;

17:00 – №743 Киев – Львов;

17:12 – №13 Киев – Солотвино;

17:42 – №792 Киев – Кременчуг;

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;

18:30 – №81 Киев – Ужгород;

19:06 – №44 Киев – Ивано–Франковск;

19:48 – №95 Киев – Рахов;

20:05 – №29 Киев – Ужгород;

20:12 – №49 Киев – Трускавец;

20:21 – №59 Киев – Чоп;

20:21 – №57 Киев – Ворохта;

21:07 – №38 Киев – Запорожье;

21:15 – №105 Киев – Одесса;

21:22 – №97 Киев – Ковель;

21:50 – №15 Харьков – Рахов;

22:03 – №149 Полтава – Черновцы;

22:22 – №7 Киев – Черновцы;

22:37 – №91 Киев – Львов;

22:47 – №46 Краматорск – Ужгород;

22:49 – №138 Хмельницкий – Лиман;

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по станции Харьков:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львов;

07:15 – ИС+ Харьков – Львов;

12:36 – №46 Краматорск – Ужгород;

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;

15:09 – №15 Харьков – Рахов;

19:27 – №795 Харьков – Днепр;

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;

21:43 – №7 Харьков – Одесса;

22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.

Рейсы по станции Днепр:

06:23 – №796 Днепр – Харьков;

08:16 – №738 Запорожье – Киев;

14:00 – №731 Днепр – Львов;

14:26 – №41 Днепр – Трускавец;

16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Запорожье:

11:07 – №006 Рахов – Запорожье;

12:20 – №120 Запорожье – Львов;

14:45 – №005 Запорожье – Рахов.

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Рейсы по станции Винница:

00:28 – №105 Киев – Одесса;

00:58 – №078 Одесса – Ковель;

01:05 – №041 Днепр – Трускавец;

02:35 – №771 Киев – Хмельницкий;

03:42 – №060 Чоп – Киев;

03:42 – №058 Ворохта – Киев;

03:54 – №106 Одесса – Киев;

04:31 – №081 Ужгород – Киев;

04:42 – №050 Трускавец – Киев;

06:03 – №056 Рахов – Киев;

06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев;

16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;

17:20 – №769 Киев – Каменец – Подольский;

18:07 – №055 Киев – Рахов;

19:38 – №138 Хмельницкий – Лиман;

20:50 – №716 Львов – Киев;

21:45 – №081 Киев – Ужгород;

22:32 – №042 Трускавец – Днепр;

23:17 – №049 Киев – Трускавец;

23:26 – №057 Киев – Ворохта;

23:26 – №059 Киев – Чоп

Как пояснили в Укрзализныце, дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

Впрочем, уже анонсировали следующее:

Краматорск – поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, в 11:00;

– поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, в 11:00; Харьков – поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, в 09:40;

– поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, в 09:40; Днепр – поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, в 12:00;

– поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, в 12:00; Кривой Рог – поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, в 11:00;

– поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, в 11:00; Кривой Рог – поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, в 14:50;

– поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, в 14:50; Одесса – поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, в 22:32;

– поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, в 22:32; Житомир – поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00;

– поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00; Жмеринка – поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00;

– поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00; Авдеевка – поезд 7931 Авдеевка – Днепр в 15:00.

К теме УЗ за неделю доставила почти 9 тысяч тонн грузов для поддержки пострадавших, – Кубраков.

Международные эвакуационные рейсы

В Польшу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

До Венгрии:

со станции Чоп в станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала города Мукачево отправляется поезд Венгерской железной дороги в Будапешт.

В Словакию:

№ 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;

№ 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

В Румынию:

поезд Одесса – Тульча (Румыния) уходит в 23:23.

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