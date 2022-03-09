В телеграмме Укрзализныци появилась довольно романтический и одновременно с нотками трагизма пост. И.о. председателя правления Укрзализныци рассказал, что сегодняшний Львовский вокзал ему напоминает Лиссабон из романа немецкого писателя Эриха Мария Ремарка.

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Городом , куда бегут от войны. Городом, где можно получить билет в новую, мирную жизнь. С той разницей, что у Ремарка билет на пароход в Америку было почти невозможно получить, а на Львовском вокзале Укрзализныця сажает на поезд в Польшу всех желающих, и без билетов,

– с романтизмом написал Александр Камышин.

Он добавляет, что всегда любил Ремарка, поскольку во всех своих романах так тонко переплетал войну и любовь к жизни.

Александр Камышин также поделился кадрами из сегодняшнего дня, которым живет Львовский вокзал:

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