У телеграмі Укрзалізниці з'явився досить романтичний та водночас з нотками трагізму допис. В.о. голови правління Укрзалізниці розповів, що сьогоднішній Львівський вокзал йому нагадує Лісабон з роману німецького письменника Еріха Марія Ремарка.

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Містом, куди тікають від війни. Містом, де можна отримати квиток в нове, мирне життя. З тою лиш різницею, що у Ремарка квиток на пароплав до Америки було майже неможливо отримати, а на Львівському вокзалі Укрзалізниця саджає на потяг до Польщі всіх бажаючих, і без квитків,

– з романтизмом написав Олександр Камишін.

Він додає, що завжди любив Ремарка, оскільки той у всіх своїх романах так тонко переплітав війну і любов до життя.

Олександр Камишін також поділився кадрами із сьогодення, яким живе Львівський вокзал:

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