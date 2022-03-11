Залізницею можна дістатися у низку західних областей, від початку війни туди вже прибули понад 2 мільйони українців. Крім цього, є рейси і за кордон. Графік на 11 березня – далі.

Важливо Беріть воду і зберігайте спокій: в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації

Евакуаційні рейси у межах України

З Києва:

06:23 – №114, 142 Львів – Лиман;

Лиман; 07:00 – №732 Дарниця – Дніпро;

№732 Дарниця – Дніпро; 08:00 – №705 Дарниця – Львів;

№705 Дарниця – Львів; 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ;

№45 Ужгород – Краматорськ; 13:34 – №114/142 Лиман – Львів;

14:07 – №749 Київ – Івано–Франківськ;

14:25 – №769 Київ – Кам'янець–Подільський;

15:02 – №55 Київ – Рахів;

№55 Київ – Рахів; 17:00 – №743 Київ – Львів;

Львів; 17:12 – №13 Київ – Солотвино;

Солотвино; 17:42 – №792 Київ – Кременчук;

Кременчук; 17:42 – №790 Київ – Кропивницький;

Кропивницький; 18:30 – №81 Київ – Ужгород;

Ужгород; 19:06 – №44 Київ – Івано–Франківськ;

19:48 – №95 Київ – Рахів;

20:05 – №29 Київ – Ужгород;

20:12 – №49 Київ – Трускавець;

20:21 – №59 Київ – Чоп;

20:21 – №57 Київ – Ворохта;

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя;

21:15 – №105 Київ – Одеса;

21:22 – №97 Київ – Ковель;

21:50 – №15 Харків – Рахів;

22:03 – №149 Полтава – Чернівці;

22:22 – №7 Київ – Чернівці;

22:37 – №91 Київ – Львів;

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород;

22:49 – №138 Хмельницький – Лиман;

23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

Рейси по станції Харків:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів;

07:15 – ІС+ Харків – Львів;

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород;

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман;

15:09 – №15 Харків – Рахів;

19:27 – №795 Харків – Дніпро;

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано–Франківськ;

21:43 – №7 Харків – Одеса;

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ.

Рейси по станції Дніпро:

06:23 – №796 Дніпро – Харків;

08:16 – №738 Запоріжжя – Київ;

14:00 – №731 Дніпро – Львів;

14:26 – №41 Дніпро – Трускавець;

16:39 – №6 Запоріжжя – Рахів.

Рейси по станції Запоріжжя:

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя;

№006 Рахів – Запоріжжя; 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів;

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів.

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Рейси по станції Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса;

00:58 – №078 Одеса – Ковель;

01:05 – №041 Дніпро – Трускавець;

02:35 – №771 Київ – Хмельницький;

03:42 – №060 Чоп – Київ;

03:42 – №058 Ворохта – Київ;

03:54 – №106 Одеса – Київ;

04:31 – №081 Ужгород – Київ;

04:42 – №050 Трускавець – Київ;

06:03 – №056 Рахів – Київ;

06:47 – №770 Кам'янець–Подільський – Київ;

16:41 – №772 Хмельницький – Київ;

17:20 – №769 Київ – Кам'янець– Подільський;

18:07 – №055 Київ – Рахів;

19:38 – №138 Хмельницький – Лиман;

20:50 – №716 Львів – Київ;

21:45 – №081 Київ – Ужгород;

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро;

23:17 – №049 Київ – Трускавець;

23:26 – №057 Київ – Ворохта;

23:26 – №059 Київ – Чоп

Як пояснили в Укрзалізниці, додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.

Втім, уже анонсували наступне:

Краматорськ – поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, об 11:00;

– поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, об 11:00; Харків – поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, о 09:40;

– поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, о 09:40; Дніпро – потяг 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, о 12:00;

– потяг 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, о 12:00; Кривий Ріг – п оїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, об 11:00;

– п оїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, об 11:00; Кривий Ріг – поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, о 14:50;

– поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, о 14:50; Одеса – поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, о 22:32;

поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, о 22:32; Житомир – поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00;

поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00; Жмеринка – поїзд 7904 Жмеринка – Львів, о 14:00;

– поїзд 7904 Жмеринка – Львів, о 14:00; Авдіївка – п оїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, о 15:00.

До теми УЗ за тиждень доставила майже 9 тисяч тонн вантажів для підтримки постраждалих, – Кубраков​

Міжнародні евакуаційні рейси

До Польщі:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

​До Угорщини:

зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу міста Мукачево вирушає поїзд Угорської залізниці до Будапешта.

До Словаччини:

№ 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 й прибуттям о 18:13.

До Румунії:

потяг Одеса – Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.

Як евакуйовували іноземних студентів з Сум: дивіться відео