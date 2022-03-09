Підлий напад рсоійських окупантів змусив багато українських сімей покинути свої домівки. Вони вирушили у західні області, атаки ворога на які не такі інтенсивні.

До речі З першого дня вторгнення Росії селище Антонівка під обстрілом: загинуло 6 осіб

Евакуація українців

За 14 днів війни "Укрзалізниці" вдалося евакуювати у західні області 1 мільйон 810 тисяч людей. За кордон вивезено 147 тисяч громадян.

Також повідомляється, що Харківський вокзал працює, також функціонує уся Південна залізниця.

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