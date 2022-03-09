Подлое нападение русских оккупантов заставило многие украинские семьи покинуть свои дома. Они отправились в западные области, атаки врага на которые не столь интенсивны.

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Эвакуация украинцев

За 14 дней войны "Укрзализныце" удалось эвакуировать в западные области 1 миллион 810 тысяч человек. За границу вывезено 147 тысяч граждан.

Также сообщается, что Харьковский вокзал работает, также функционирует вся ЮЖД.

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