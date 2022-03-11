У цьому їм допомагає Укрзалізниця, потяги якої, за даними 9 березня, транспортували у західні області та закордон близько 2 мільйонів людей. Попит на це, на жаль, не вщухає, тож перевізник нагадав правила та поради, які допоможуть евакуюватися.

Обережно У мережі створили фейкові сторінки Укрзалізниці: офіційні майданчики

Правила безпечної евакуації

Отож, що потрібно знати та пам'ятати для безпечної евакуації потягом:

оберіть потрібний маршрут заздалегідь – переліг поїздів публікують на офіційному телеграм-каналі близько 21:00;

дістаньтеся до вокзалу – там безпечно і звідти вас зможуть вивезти;

обов'язково візьміть із собою невелику сумку, 1,5 літра води та документи;

не залишайте домашніх улюбленців – їх також можна брати у поїзд;

сідайте у поїзд у порядку черги – спочатку пасажири з квитками, діти, жінки, а потім усі інші.

На вокзалі варто уважно стежити за повідомленнями на табло, оголошеннями з гучномовців. Також необхідну інформацію можна уточнити у працівників або волонтерів. Під час очікування рейсу пасажири зможуть отримати їжу, воду та першу медичну допомогу.

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