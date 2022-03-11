В этом им помогает Укрзализныця, поезда которой, по данным на 9 марта, транспортировали в западные области и за границу около 2 миллионов человек. Спрос на это, к сожалению, не утихает, поэтому перевозчик напомнил правила и советы, которые помогут эвакуироваться.

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Правила безопасной эвакуации

Итак, что нужно знать и помнить для безопасной эвакуации на поезде:

выберите нужный маршрут заранее – список поездов публикуют на официальном телеграм-канале около 21:00;

доберитесь до вокзала – там безопасно и оттуда вас смогут вывезти;

обязательно возьмите с собой небольшую сумку, 1,5 литра воды и документы;

не оставляйте домашних любимцев – их также можно брать в поезд;

садитесь в поезд в порядке очереди – сначала пассажиры с билетами, дети, женщины, а потом все остальные.

На вокзале стоит внимательно следить за сообщениями на табло объявлениями из громкоговорителей. Также необходимую информацию можно уточнить у работников или волонтеров. Во время ожидания рейса пассажиры смогут получить еду, воду и первую медицинскую помощь.

Новые правила эвакуации: смотрите видео

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