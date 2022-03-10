Компанія помітила це й попереджає своїх клієнтів про фейкові сторінки в мережі.

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Увага! На фото – фейкові сторінки в Instagram та Telegram. Укрзалізниця не має до них жодного стосунку,

– заявили у пресслужбі.



У мережі з'явилися фейкові сторінки УЗ / Фото з телеграму УЗ

Офіційні майданчики УЗ:

Telegram – https://t.me//UkrzalInfo

– https://t.me//UkrzalInfo Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link

– https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link Viber – https://invite.viber.com/...

– https://invite.viber.com/... Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

– https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia Сайт – https://www.uz.gov.ua

– https://www.uz.gov.ua Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44

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