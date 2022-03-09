Как отмечают в Укрзализныце, дополнительные эвакуационные рейсы запускаются там, где наблюдается наибольший спрос пассажиров.
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Дополнительные эвакуационные рейсы "Укрзализныци" на 9 марта
- Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов в 13:00;
- Кривой Рог – Чоп в 15:00;
- Днепр – Львов в 19.00.
Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку,
– говорится в сообщении.
Другие плановые рейсы со станции Харьков:
- 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
- 15:09 – №15 Харьков – Рахов
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса
- 22:40 – №45 Ужгород – Лиман
Отметим, что приоритет на посадку у женщин, детей, а также людей преклонного возраста. Будьте взаимовежливы: не конфликтуйте ни с другими пассажирами, ни с сотрудниками Укрзализныци. Помните о том, что каждому сейчас тяжело и берегите себя.
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