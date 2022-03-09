Как отмечают в Укрзализныце, дополнительные эвакуационные рейсы запускаются там, где наблюдается наибольший спрос пассажиров.

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Дополнительные эвакуационные рейсы "Укрзализныци" на 9 марта

  • Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов в 13:00;
  • Кривой Рог – Чоп в 15:00;
  • Днепр – Львов в 19.00.

Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку,
– говорится в сообщении.

Другие плановые рейсы со станции Харьков:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
  • 15:09 – №15 Харьков – Рахов
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Отметим, что приоритет на посадку у женщин, детей, а также людей преклонного возраста. Будьте взаимовежливы: не конфликтуйте ни с другими пассажирами, ни с сотрудниками Укрзализныци. Помните о том, что каждому сейчас тяжело и берегите себя.

ВСУ

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