Як зазначають в Укрзалізниці, додаткові евакуаційні рейси запускають там, де спостерігається найбільший попит пасажирів.

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Додаткові евакуаційні рейси Укрзалізниці на 9 березня

Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова о 13:00;

Кривий Ріг – Чоп о 15:00;

Дніпро – Львів о 19:00.

У зв'язку з насиченістю рейсів з Харкова, потяг №724 зі сполученням Харків – Львів, який мав відправлятися о 17:00, скасували.

Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку,

– йдеться у повідомленні.

Інші планові рейси зі станції Харків:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Зазначимо, що пріоритет на посадку у жінок, дітей, а також людей поважного віку. Будьте взаємоввічливими: не конфліктуйте ані з іншими пасажирами, ані зі співробітниками Укрзалізниці. Пам'ятайте про те, що кожному зараз важко і бережіть себе.

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