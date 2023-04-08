Кадрамы по допросу боевика из так называемой "ЛНР" из 24 Каналом поделились наши источники в ВСУ. Максим Шевст жалуется на отношение со стороны россиян, но оправдывается – мол, не воевать не мог, потому что боялся за маму и сестру.

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Как боевик объясняет участие в войне

32-летний боевик оправдывается, что должен был воевать, потому что боялся, что обидят его маму и сестру, живущих на оккупированной территории. Максим Шевст рассказал, что в 2014 году террористы в Луганской области изнасиловали его двоюродную сестру, которой было 14 лет. Она возвращалась из школы. Ее поймали пьяные боевики и надругались над ней, после чего убили. Она была единственным ребёнком у матери.

Стоит отметить, что тех из боевиков, которые изнасиловали его 14-летнюю двоюродную сестру, боевик называет "наши". Даже после того, как они надругались над ребенком и из-за чего он боялся за жизнь родной сестры и матери.

Боевик говорит, что бежать не было смысла и возможности, потому что беглецов все равно находили и возвращали. Максима мобилизовали еще 22 февраля 2022 – за 2 дня до начала вторжения. По словам боевика, сейчас во вражеской армии ситуация неизменна – беглецов возвращают, а те снова пытаются бежать.

Допрос пленного боевика из Луганской области: смотрите видео

Россияне массово сдаются в плен

Накануне в ГУР МО сообщили, что в марте 2023 года к украинскому государственному проекту "Хочу жить" поступило более 3 000 заявок. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей. К примеру, в октябре и декабре 2022 года в среднем фиксировали 1 400 – 1500 обращений ежемесячно, в январе и феврале количество заявок выросло до 2 500.

Также возросла активность сдачи россиян в плен прямо на поле боя. Такие тенденции в ГУР МО увязывают с приближением контрнаступления ВСУ.