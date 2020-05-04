Допрос мэра Черкасс Бондаренко перенесли из-за карантина: детали

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 4 мая в 12 часов прибыл на допрос в областное управление Нацполиции. Но правоохранители из-за карантина перенесли дату допроса на неопределенный срок.

Інформацію про перенесення допиту повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію.

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Станом на 12:45 мер Черкас досі перебував на вулиці. Він зазначив, що чекатиме офіційного підтвердження перенесення допиту.

Сказали, що сьогодні прийом громадян відсутній, а я сказав, що прийшов дати свідчення,

– сказав Бондаренко.

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