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      Допрос мэра Черкасс Бондаренко перенесли из-за карантина: детали

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      Допрос мэра Черкасс Бондаренко перенесли из-за карантина
      Анатолій Бондаренко прийшов на допит / Фото з фейсбук-сторінки Анатолія Бондаренка

      Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 4 мая в 12 часов прибыл на допрос в областное управление Нацполиции. Но правоохранители из-за карантина перенесли дату допроса на неопределенный срок.

      Інформацію про перенесення допиту повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на поліцію.

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      Станом на 12:45 мер Черкас досі перебував на вулиці. Він зазначив, що чекатиме офіційного підтвердження перенесення допиту.

      Сказали, що сьогодні прийом громадян відсутній, а я сказав, що прийшов дати свідчення,
      – сказав Бондаренко.

      Конфлікт у Черкасах: головне

      • З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.
      • Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
      • Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
      • Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
      • Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
      • 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
      • В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
      • Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Черкасс Карантин в Украине 2020 Нарушение карантина в Черкассах
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