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      Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета об ослаблении карантина

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      Конфликт между городской и государственной властью в Черкассах будет решать суд
      Конфликт между городской и государственной властью в Черкассах будет решать суд / politeka.net

      В Черкасской областной госадминистрации решили пожаловаться в суд из-за решения городского совета областного центра об ослаблении карантина. Похоже, в Черкассах назревает настоящий конфликт между представителями государственной власти в области и органами местного самоуправления.

      Черкасская ОГА просит суд отменить соответствующее решение городского совета. Об этом сообщает сама облгосадминистрация.

      Интересно Городская власть Черкасс заявила, что на улицы вывели военную технику: областная отрицает

      В своем заявлении областная власть указывает, что решение Черкасского городского совета будто противоречит предыдущим решением Кабмина и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

      В то же время облгосадминистрация также подала заявление о приостановлении действия решения горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан,
      – отметили в Черкасской ОГА.

      Что известно о конфликте в Черкассах

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс Новости политики Новости Украины
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