Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета об ослаблении карантина
В Черкасской областной госадминистрации решили пожаловаться в суд из-за решения городского совета областного центра об ослаблении карантина. Похоже, в Черкассах назревает настоящий конфликт между представителями государственной власти в области и органами местного самоуправления.
Черкасская ОГА просит суд отменить соответствующее решение городского совета. Об этом сообщает сама облгосадминистрация.
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В своем заявлении областная власть указывает, что решение Черкасского городского совета будто противоречит предыдущим решением Кабмина и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
В то же время облгосадминистрация также подала заявление о приостановлении действия решения горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан,
– отметили в Черкасской ОГА.
Что известно о конфликте в Черкассах
- С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабление по всей стране запланировано только с 11 мая.
- Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
- Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.
- Максим Степанов, руководитель Минздрава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение будто свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.
- В Офисе Президента уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
- Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мер, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.