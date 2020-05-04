Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета об ослаблении карантина

В Черкасской областной госадминистрации решили пожаловаться в суд из-за решения городского совета областного центра об ослаблении карантина. Похоже, в Черкассах назревает настоящий конфликт между представителями государственной власти в области и органами местного самоуправления.

Черкасская ОГА просит суд отменить соответствующее решение городского совета. Об этом сообщает сама облгосадминистрация.

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В своем заявлении областная власть указывает, что решение Черкасского городского совета будто противоречит предыдущим решением Кабмина и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

В то же время облгосадминистрация также подала заявление о приостановлении действия решения горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан,

– отметили в Черкасской ОГА.

Что известно о конфликте в Черкассах