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      Городская власть Черкасс заявила, что на улицы города вывели военную технику: областная отрицает

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      В Черкассах на улице вывели Нацгвардию и военную технику: что известно
      В Черкассах на улице вывели Нацгвардию и военную технику: что известно / Скриншот видео

      В Черкассах мэр Анатолий Бондаренко заявил об отмене карантина. Хотя официальная украинская власть не намерена его отменять, а лишь смягчить с 11 мая. Тем временем, улицы города патрулируют отряды Нацгвардии и можно заметить там военную технику. В Черкасской ОГА эту информацию опровергли.

      Что известно об отрядах Нацгвардии и военной технике на улицах Черкасс

      Как рассказал руководитель Управления инспектирования Черкасского городского совета Станислав Коломиец. 4 мая в городе запланирован митинг в поддержку Бондаренко. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

      К теме Ничего мне не будет, разве что дело сфабрикуют, – мэр Черкасс Бондаренко

      Мероприятие должно было пройти под Главным управлением Нацполиции в Черкасской области. Именно здесь в тот же день должны были допросить мэра Черкасс.

      Однако менее чем через час после моей публикации допрос отменили, "перенеся на неопределенный срок". Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами,
      – сообщил Коломиец.

      По его словам, один из таких грузовиков он заметил возле своего дома, и поинтересовался – по поводу чего такое усиление. Ему ответили, что "патрулируют".

      Также Коломиец опубликовал видео военной техники на улицах Черкасс.

      Смотрите видео военной техники на улицах Черкасс

      Черкасская ОГА: На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии

      В Черкасской ОГА со ссылкой на руководителя Нацполиции Черкасской области Виталия Куратченко говорят, что информация, которую обнародовал Коломиец, является фейком.

      Черкасская областная власть объясняет, что ежедневно (и 3 мая – не исключение) Нацгвардией совместно с полицейскими принимаются меры публичной безопасности. Город патрулируют правоохранители с 16:00 до 22:00. Кроме того, еженедельно руководство Нацполиции подписывает график плановых дежурств.

      Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет,
      - отметили в Черкасской ОГА.

      Обратите внимание! По состоянию на 3 мая в Черкасской области было подтверждено 308 случаев COVID-19, К сожалению, 9 человек умерли. Зато 63 пациентам удалось выздороветь. Что касается областного центра, то в Черкасской городской инфекционной больнице с диагнозом COVID-19 находятся 19 человек: двое из них – дети.

      К слову, прекратить преследовать мэра Черкасс призвал городской голова Львова Андрей Садовый. Также свою поддержку выразил глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

      Мэр Черкасс заявил об отмене карантина: как развивался скандал

      карантин до 11 травня
      Что предусматривает продление карантина до 11 мая / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Черкасс Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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