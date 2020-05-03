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      Карантин – один для всех: мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс

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      Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко 2.05
      Руслан Марцинкив / Цензор.НЕТ

      Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил поддержку мэру Черкасс Анатолию Бондаренко 2 мая. Против городского головы Черкасс начали уголовное производство относительно самовольного ослабление карантина в городе.

      По мнению Марцинкива, складывается впечатление, что местное самоуправление в стране хотят уничтожить. Об этом мэр Ивано-Франковска написал в фейсбуке.

      К теме Там истерика в ОП, – мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака

      Пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных!
      – написал Марцинкив.

      Обратите внимание! С мэром Ивано-Франковска во время карантина тоже возник скандал. Руслан Марцинкив заявил о принудительном вывозе ромов из города на Закарпатье. Такую задачу городской голова Ивано-Франковска поставил перед правоохранителями и те его частично выполнили. Однако в МВД резко ответили: приказ мэра не собираются выполнять. Во-первых, потому что он дискриминационный, во-вторых – потому что незаконный. По факту незаконного перемещения людей начали уголовное производство.

      Что известно о скандале с мэром Черкасс

      вихід з карантину
      Когда Украина выйдет из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Ивано-Франковска Новости Черкасс
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