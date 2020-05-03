Карантин – один для всех: мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил поддержку мэру Черкасс Анатолию Бондаренко 2 мая. Против городского головы Черкасс начали уголовное производство относительно самовольного ослабление карантина в городе.
По мнению Марцинкива, складывается впечатление, что местное самоуправление в стране хотят уничтожить. Об этом мэр Ивано-Франковска написал в фейсбуке.
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Пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Бондаренко! Карантин один для всех, а не для избранных!
– написал Марцинкив.
Обратите внимание! С мэром Ивано-Франковска во время карантина тоже возник скандал. Руслан Марцинкив заявил о принудительном вывозе ромов из города на Закарпатье. Такую задачу городской голова Ивано-Франковска поставил перед правоохранителями и те его частично выполнили. Однако в МВД резко ответили: приказ мэра не собираются выполнять. Во-первых, потому что он дискриминационный, во-вторых – потому что незаконный. По факту незаконного перемещения людей начали уголовное производство.
Что известно о скандале с мэром Черкасс
- С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабление по всей стране запланированы только с 11 мая.
- Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
- Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.
- Максим Степанов, руководитель Минздррава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантинных ограничений досрочно.
- В Офисе Президента уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.