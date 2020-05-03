Карантин – один для всіх: мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків висловив підтримку меру Черкас Анатолію Бондаренку 2 травня. Проти міського голови Черкас розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину у місті.

На думку Марцінківа, складається враження, що місцеве самоуправління в країні хочуть знищити. Про це мер Івано-Франківська написав у фейсбуці.

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Чиновник відзначив, що проти міських голів "повідкривали купу справ", а від громад – забрали кошти. Тому він наголосив, що підтримує свого колегу з Черкас, який вирішив послаблювати у місті карантин.

Підтримую мера Черкас Бондаренка! Карантин один для всіх, а не для вибраних!

– написав Марцінків.

Зверніть увагу! З мером Івано-Франківська під час карантину теж виник скандал. Руслан Марцінків заявив про примусове вивезення ромів з міста на Закарпаття. Таке завдання міський голова Івано-Франківська поставив перед правоохоронцями і ті його частково виконали. Однак у МВС різко відповіли: наказ мера не збираються виконувати. По-перше, бо він дискримінаційний, по-друге – бо незаконний. За фактом незаконного переміщення людей розпочали кримінальне провадження.

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Коли Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу