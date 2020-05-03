Карантин – один для всіх: мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків висловив підтримку меру Черкас Анатолію Бондаренку 2 травня. Проти міського голови Черкас розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину у місті.
На думку Марцінківа, складається враження, що місцеве самоуправління в країні хочуть знищити. Про це мер Івано-Франківська написав у фейсбуці.
До теми Там істерика в ОП, – мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака
Чиновник відзначив, що проти міських голів "повідкривали купу справ", а від громад – забрали кошти. Тому він наголосив, що підтримує свого колегу з Черкас, який вирішив послаблювати у місті карантин.
Підтримую мера Черкас Бондаренка! Карантин один для всіх, а не для вибраних!
– написав Марцінків.
Зверніть увагу! З мером Івано-Франківська під час карантину теж виник скандал. Руслан Марцінків заявив про примусове вивезення ромів з міста на Закарпаття. Таке завдання міський голова Івано-Франківська поставив перед правоохоронцями і ті його частково виконали. Однак у МВС різко відповіли: наказ мера не збираються виконувати. По-перше, бо він дискримінаційний, по-друге – бо незаконний. За фактом незаконного переміщення людей розпочали кримінальне провадження.
Що відомо про скандал з мером Черкас
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження.Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
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