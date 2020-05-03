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      Карантин – один для всіх: мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас

      - Читать новость на русском
      Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка 2.05
      Руслан Марцінків / Цензор.НЕТ

      Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків висловив підтримку меру Черкас Анатолію Бондаренку 2 травня. Проти міського голови Черкас розпочали кримінальне провадження щодо самовільного послаблення карантину у місті.

      На думку Марцінківа, складається враження, що місцеве самоуправління в країні хочуть знищити. Про це мер Івано-Франківська написав у фейсбуці.

      До теми Там істерика в ОП, – мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака

      Чиновник відзначив, що проти міських голів "повідкривали купу справ", а від громад – забрали кошти. Тому він наголосив, що підтримує свого колегу з Черкас, який вирішив послаблювати у місті карантин.

      Підтримую мера Черкас Бондаренка! Карантин один для всіх, а не для вибраних!
      – написав Марцінків.

      Зверніть увагу! З мером Івано-Франківська під час карантину теж виник скандал. Руслан Марцінків заявив про примусове вивезення ромів з міста на Закарпаття. Таке завдання міський голова Івано-Франківська поставив перед правоохоронцями і ті його частково виконали. Однак у МВС різко відповіли: наказ мера не збираються виконувати. По-перше, бо він дискримінаційний, по-друге – бо незаконний. За фактом незаконного переміщення людей розпочали кримінальне провадження.

      Що відомо про скандал з мером Черкас

      вихід з карантину
      Коли Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Івано-Франківська Новини Черкас
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