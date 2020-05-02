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      Мер Черкас став жертвою пранку, - Офіс Президента про скандал з "смс-погрозами"

      - Читать новость на русском
      Офіс Президента прокоментував скандал довкола "листування з погрозами"
      Офіс Президента прокоментував скандал довкола "листування з погрозами" / Ілюстративне фото

      В Офісі Президента прокоментували скандал навколо листування мера Черкас Анатолія Бондаренка та Заступника глави ОП Сергія Трофімова. Останній, як стверджують в Офісі глави держави, ніяких погроз нікому не писав.

      Про це вранці й повідомила пресслужба президента. Міського голову Черкас, своєю чергою, в Офісі Президента назвали "жертвою пранку".

      Раніше Послаблення карантину у Черкасах: Зеленський передав "полум’яний привіт" меру Бондаренку

      Перший заступник керівника Офісу Президента України не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень. Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки,
      – мовиться у повідомленні.

      Водночас, там додали: цей факт ніяк не вплине на подальшу відповідальність мера та міськвиконкому Черкас перед законом за передчасне послаблення карантину.

      Новина доповнюється...

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Новини Черкас Офіс Президента
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