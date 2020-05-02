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      Мэр Черкасс стал жертвой пранка, - Офис Президента о скандале с "смс-угрозами"

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      Офис Президента прокомментировал скандал вокруг "переписку с угрозами"
      Офис Президента прокомментировал скандал вокруг "переписку с угрозами" / Иллюстративное фото

      В Офисе Президента прокомментировали скандал вокруг переписки мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и заместителя главы ОП Сергея Трофимова. Последний, как утверждают в Офисе главы государства, никаких угроз никому не писал.

      Об этом утром и сообщила пресс-служба президента. Мэра Черкасс, в свою очередь, в Офисе Президента назвали "жертвой пранка".

      Ранее Ослабление карантина в Черкассах: Зеленский передал "пламенный привет" мэру Бондаренко

      Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы,
      – говорится в сообщении.

      В то же время, там добавили: этот факт никак не повлияет на дальнейшую ответственность мэра и горисполкома Черкасс перед законом за преждевременное ослабление карантина.

      Что известно о скандале с "смс-перепиской"

      Накануне мэр Черкасс Анатолий Бондаренко разместил на своей фейсбук-странице скриншот с смс-перепиской, которую якобы вел с заместителем главы Офиса Президента Сергеем Трофимовым.

      Так, лицо, которое так представилось, написало Бондаренко: "В следующий раз будут не приветы, а действия. Я Вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты".

      Мэр Черкасс в ответ на это сообщение спрашивает, можно ли это расценивать как угрозы.

      Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, а действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Теперь ясно?
      – пришел ответ.

      Что известно о Сергее Трофимове? Это – первый заместитель главы Офиса Президента Андрея Ермака. До своего назначения в ОП работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95". Трофимова называют одним из ближайших людей из окружения Зеленского.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Черкасс Офіс Президента
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