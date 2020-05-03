Там істерика в ОП, – мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, котрий став зіркою мережі завдяки своїй позиції стосовно продовження карантинних заходів, переконаний, що йому погрожував заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов.
1 травня Анатолій Бондаренко запостив на своїй сторінці у фейсбуці скриншот переписки з нібито Сергієм Трофімовим. Очільник міста переконаний, що спілкувався саме з заступником керівника ОП. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді" 2 травня.
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Щодо пана Трофімова, ми з ним гарно знайомі, у нас є багато спільних знайомих. Я скажу так: це зрозуміло, що це був він,
– заявив Бондаренко.
Крім того, очільник Черкас зазначив, що раніше він допомагав команді нинішнього президента на прохання того ж Трофімова.
"Коли пан Трофімов представляв першого губернатора після президентства Зеленського, він просив мене допомагати йому, я допомагав", – додав він в інтерв'ю. За запевненнями мера Черкас, Зеленському він допомагав і під час другого туру виборів.
"Це ж не написав чомусь пан Єрмак, пан Тимошенко чи Іванов, Петров. Це написала людина, яка мене знає", – розповів голова Черкас.
Він додав, що свідками отримання повідомлення від людини, котра представилась Трофімовим, були кілька людей. А після того, як історія про листування набула розголосу, "наші спільні знайомі зателефонували мені зранку і сказали: "Там істерика в Офісі президента".
Бондаренко наголосив, що "готовий надати правоохоронним органам свій телефон", щоб вони розібралися у ситуації.
З чого виник скандал у Черкасах? 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно. В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.
Скандал навколо мера Черкас: що відбулося
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський уважає, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- На думку ж Бондаренка, послаблення карантину у Черкасах абсолютно безпечне.
- Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади. На його думку, послаблення карантину може "закінчитися катастрофою" для Черкас.
- Пізніше мер міста Бондаренко жорстко відповів на заяву Авакова та наголосив, що, на його думку, послаблення карантину – правильне рішення. Очільник міста уже отримав повістку на допит.
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