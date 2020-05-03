Там істерика в ОП, – мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, котрий став зіркою мережі завдяки своїй позиції стосовно продовження карантинних заходів, переконаний, що йому погрожував заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов.

1 травня Анатолій Бондаренко запостив на своїй сторінці у фейсбуці скриншот переписки з нібито Сергієм Трофімовим. Очільник міста переконаний, що спілкувався саме з заступником керівника ОП. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді" 2 травня.

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Щодо пана Трофімова, ми з ним гарно знайомі, у нас є багато спільних знайомих. Я скажу так: це зрозуміло, що це був він,

– заявив Бондаренко.

Крім того, очільник Черкас зазначив, що раніше він допомагав команді нинішнього президента на прохання того ж Трофімова.

"Коли пан Трофімов представляв першого губернатора після президентства Зеленського, він просив мене допомагати йому, я допомагав", – додав він в інтерв'ю. За запевненнями мера Черкас, Зеленському він допомагав і під час другого туру виборів.

"Це ж не написав чомусь пан Єрмак, пан Тимошенко чи Іванов, Петров. Це написала людина, яка мене знає", – розповів голова Черкас.

Він додав, що свідками отримання повідомлення від людини, котра представилась Трофімовим, були кілька людей. А після того, як історія про листування набула розголосу, "наші спільні знайомі зателефонували мені зранку і сказали: "Там істерика в Офісі президента".

Бондаренко наголосив, що "готовий надати правоохоронним органам свій телефон", щоб вони розібралися у ситуації.

З чого виник скандал у Черкасах? 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно. В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.

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