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      Там істерика в ОП, – мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака

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      Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака
      Анатолій Бондаренко – міський голова Черкас / Фото з фейсбука Бондаренка

      Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, котрий став зіркою мережі завдяки своїй позиції стосовно продовження карантинних заходів, переконаний, що йому погрожував заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов.

      1 травня Анатолій Бондаренко запостив на своїй сторінці у фейсбуці скриншот переписки з нібито Сергієм Трофімовим. Очільник міста переконаний, що спілкувався саме з заступником керівника ОП. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді" 2 травня.

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      Щодо пана Трофімова, ми з ним гарно знайомі, у нас є багато спільних знайомих. Я скажу так: це зрозуміло, що це був він,
      – заявив Бондаренко.

      Крім того, очільник Черкас зазначив, що раніше він допомагав команді нинішнього президента на прохання того ж Трофімова.

      "Коли пан Трофімов представляв першого губернатора після президентства Зеленського, він просив мене допомагати йому, я допомагав", – додав він в інтерв'ю. За запевненнями мера Черкас, Зеленському він допомагав і під час другого туру виборів.

      "Це ж не написав чомусь пан Єрмак, пан Тимошенко чи Іванов, Петров. Це написала людина, яка мене знає", – розповів голова Черкас.

      Він додав, що свідками отримання повідомлення від людини, котра представилась Трофімовим, були кілька людей. А після того, як історія про листування набула розголосу, "наші спільні знайомі зателефонували мені зранку і сказали: "Там істерика в Офісі президента".

      Бондаренко наголосив, що "готовий надати правоохоронним органам свій телефон", щоб вони розібралися у ситуації.

      З чого виник скандал у Черкасах? 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно. В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.

      Скандал навколо мера Черкас: що відбулося

      • З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.
      • Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження.
      • Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення. 
      • Президент Володимир Зеленський уважає, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
      • На думку ж Бондаренка, послаблення карантину у Черкасах абсолютно безпечне.
      • Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади. На його думку, послаблення карантину може "закінчитися катастрофою" для Черкас.
      • Пізніше мер міста Бондаренко жорстко відповів на заяву Авакова та наголосив, що, на його думку, послаблення карантину – правильне рішення. Очільник міста уже отримав повістку на допит.
      Теги: Новини політики Скандал Офіс Президента Карантин в Україні 2020 Новини Черкас Новини України
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