Ничего мне не будет, дело разве что сфабрикуют, – мэр Черкасс Бондаренко
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что нарушение уголовного производства против него из-за ослабления карантина ничем не завершится, однако не исключает фабрикации дела. Также черкасский мэр рассказал, почему изменил свое мнение о жестком карантине в городе.
Мэр считает, что за ослабление карантина в городе его не накажут. Однако Бондаренко не исключает, что могут вспомнить и старые дела, возбужденные против него. Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в интервью изданию LB.ua.
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Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно разве что по каким-то другими делами, сфабрикуют, достанут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. Различные дела есть. Но все дела закрыты. В том числе, Специализированной прокуратурой,
– отметил Бондаренко.
Дела против Бондаренко. Как сообщил городской голова Черкасс, ранее против него были возбуждены дела, в частности, за препятствование работе сессии горсовета и за нанесение ущерба черкасскому городскому бюджету на 300 тысяч гривен.
Бондаренко также объяснил свое решение ослабить карантин, которое вызвало возмущение Офиса Президента, Минздрава и МВД. Сначала черкасский городской глава был за жесткий карантин, однако не увидел компенсаторов законов, которые приняла Верховная Рада. Поэтому на сегодня бюджет города недополучил 100 миллионов гривен.
Я – один из первых городских голов, которые выступали за жесткий карантин... Но я посмотрел, что происходит! Ведь если вся страна идет на жесткий карантин, то вся! Без исключения для "велюров", "эпицентров" и "санахантов",
– сказал он.
Что известно о скандале с мэром Черкасс
- С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабление по всей стране запланированы только с 11 мая.
- Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.
- Глава МВД Арсен Аваков в соцсетях пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.
- Максим Степанов, руководитель Минздрава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- 1 мая Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что мэру Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.
- В Офисе Президента уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.