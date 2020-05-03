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      Ничего мне не будет, дело разве что сфабрикуют, – мэр Черкасс Бондаренко

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      Ничего мне не будет. Разве сфабрикуют, - мэр Черкасс Бондаренко
      Анатолий Бондаренко / Фокус

      Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что нарушение уголовного производства против него из-за ослабления карантина ничем не завершится, однако не исключает фабрикации дела. Также черкасский мэр рассказал, почему изменил свое мнение о жестком карантине в городе.

      Мэр считает, что за ослабление карантина в городе его не накажут. Однако Бондаренко не исключает, что могут вспомнить и старые дела, возбужденные против него. Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в интервью изданию LB.ua.

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      Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно разве что по каким-то другими делами, сфабрикуют, достанут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. Различные дела есть. Но все дела закрыты. В том числе, Специализированной прокуратурой,
      – отметил Бондаренко.

      Дела против Бондаренко. Как сообщил городской голова Черкасс, ранее против него были возбуждены дела, в частности, за препятствование работе сессии горсовета и за нанесение ущерба черкасскому городскому бюджету на 300 тысяч гривен.

      Бондаренко также объяснил свое решение ослабить карантин, которое вызвало возмущение Офиса Президента, Минздрава и МВД. Сначала черкасский городской глава был за жесткий карантин, однако не увидел компенсаторов законов, которые приняла Верховная Рада. Поэтому на сегодня бюджет города недополучил 100 миллионов гривен.

      Я – один из первых городских голов, которые выступали за жесткий карантин... Но я посмотрел, что происходит! Ведь если вся страна идет на жесткий карантин, то вся! Без исключения для "велюров", "эпицентров" и "санахантов",
      – сказал он.

      Что известно о скандале с мэром Черкасс

      карантин до 11 травня
      Карантин продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Скандал Новости Черкасс Карантин в Украине 2020 Новости политики
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