Ничего мне не будет, дело разве что сфабрикуют, – мэр Черкасс Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что нарушение уголовного производства против него из-за ослабления карантина ничем не завершится, однако не исключает фабрикации дела. Также черкасский мэр рассказал, почему изменил свое мнение о жестком карантине в городе.

Мэр считает, что за ослабление карантина в городе его не накажут. Однако Бондаренко не исключает, что могут вспомнить и старые дела, возбужденные против него. Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в интервью изданию LB.ua.

К теме Там истерика в ОП, – мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака

Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно разве что по каким-то другими делами, сфабрикуют, достанут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. Различные дела есть. Но все дела закрыты. В том числе, Специализированной прокуратурой,

– отметил Бондаренко.

Дела против Бондаренко. Как сообщил городской голова Черкасс, ранее против него были возбуждены дела, в частности, за препятствование работе сессии горсовета и за нанесение ущерба черкасскому городскому бюджету на 300 тысяч гривен.

Бондаренко также объяснил свое решение ослабить карантин, которое вызвало возмущение Офиса Президента, Минздрава и МВД. Сначала черкасский городской глава был за жесткий карантин, однако не увидел компенсаторов законов, которые приняла Верховная Рада. Поэтому на сегодня бюджет города недополучил 100 миллионов гривен.

Я – один из первых городских голов, которые выступали за жесткий карантин... Но я посмотрел, что происходит! Ведь если вся страна идет на жесткий карантин, то вся! Без исключения для "велюров", "эпицентров" и "санахантов",

– сказал он.

Что известно о скандале с мэром Черкасс



Карантин продлится до 11 мая / Инфографика 24 канала