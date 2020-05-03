Нічого мені не буде, справу хіба сфабрикують,– мер Черкас Бондаренко
Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає, що порушення кримінального провадження проти нього через послаблення карантину нічим не завершиться, проте не виключає фабрикування справи. Також черкаський міський голова розповів, чому змінив свою думку про жорсткий карантин у місті.
Мер вважає, що за послаблення карантину у місті його не покарають. Проте Бондаренко не виключає, що можуть пригадати і старі справи, порушені проти нього. Про це Анатолій Бондаренко розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.
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Нічого мені не буде. Я впевнений. Можливо хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть з-під столу старі справи. Вже мені передавали таке. Різні справи є. Але всі справи закриті. У тому числі, Спеціалізованою прокуратурою,
– зазначив Бондаренко.
Справи проти Бондаренка. Як повідомив міський голова Черкас, раніше проти нього були порушені справи, зокрема, за перешкоджання роботі сесії міськради та за завдання збитків черкаському міському бюджету на 300 тисяч гривень.
Бондаренко також пояснив своє рішення послабити карантин, яке викликало обурення Офісу Президента, МОЗ та МВС. Спочатку черкаський міський очільник був за жорсткий карантин, проте не побачив компенсаторів законів, які ухвалила Верховна Рада. Тому на сьогодні бюджет міста недоотримав 100 мільйонів гривень.
Я – один із перших міських голів, які виступали за жорсткий карантин… Але я подивився, що відбувається! Бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без виключення для "велюрів", "епіцентрів" і "санахантів",
– сказав він.
Що відомо про скандал з мером Черкас
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження.Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.