Нічого мені не буде, справу хіба сфабрикують,– мер Черкас Бондаренко

Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає, що порушення кримінального провадження проти нього через послаблення карантину нічим не завершиться, проте не виключає фабрикування справи. Також черкаський міський голова розповів, чому змінив свою думку про жорсткий карантин у місті.

Мер вважає, що за послаблення карантину у місті його не покарають. Проте Бондаренко не виключає, що можуть пригадати і старі справи, порушені проти нього. Про це Анатолій Бондаренко розповів в інтерв'ю виданню LB.ua.

До теми Там істерика в ОП, – мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака

Нічого мені не буде. Я впевнений. Можливо хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть з-під столу старі справи. Вже мені передавали таке. Різні справи є. Але всі справи закриті. У тому числі, Спеціалізованою прокуратурою,

– зазначив Бондаренко.

Справи проти Бондаренка. Як повідомив міський голова Черкас, раніше проти нього були порушені справи, зокрема, за перешкоджання роботі сесії міськради та за завдання збитків черкаському міському бюджету на 300 тисяч гривень.

Бондаренко також пояснив своє рішення послабити карантин, яке викликало обурення Офісу Президента, МОЗ та МВС. Спочатку черкаський міський очільник був за жорсткий карантин, проте не побачив компенсаторів законів, які ухвалила Верховна Рада. Тому на сьогодні бюджет міста недоотримав 100 мільйонів гривень.

Я – один із перших міських голів, які виступали за жорсткий карантин… Але я подивився, що відбувається! Бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без виключення для "велюрів", "епіцентрів" і "санахантів",

– сказав він.

Що відомо про скандал з мером Черкас



Карантин триватиме до 11 травня / Інфографіка 24 каналу