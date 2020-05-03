Міська влада Черкас заявила, що на вулиці вивели військову техніку: обласна все спростовує
У Черкасах мер Анатолій Бондаренко заявив про пом'якшення карантину. Хоча офіційна українська влада збирається його пом’якшити лише з 11 травня. Тим часом, у мережі повідомили, що вулиці міста патрулюють загони Нацгвардії та можна помітити там військову техніку. У Черкаській ОДА цю інформацію спростували.
Що відомо про загони Нацгвардії та військову техніку на вулицях Черкас
Як розповів керівник Управління інспектування Черкаської міської ради Станіслав Коломієць, 4 травня у місті заплановано мітинг на підтримку Бондаренка. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
До теми Нічого мені не буде, справу хіба сфабрикують, – мер Черкас Бондаренко
Захід мав пройти під Головним управлінням Нацполіції в Черкаській області. Саме тут того ж дня мали допитати міського голову Черкас.
Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит скасували, "перенісши на невизначений термін". Минуло ще кілька годин, і ввечері на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями,
– повідомив Коломієць.
За його словами, одну з таких вантажівок він помітив біля свого будинку, і поцікавився через що таке посилення. Йому відповіли, що "патрулюють".
Також Коломієць опублікував відео військової техніки на вулицях Черкас.
Дивіться відео військової техніки на вулицях Черкас
Черкаська ОДА: На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії
У Черкаській ОДА з посиланням на керівника Нацполіції Черкащини Віталія Куратченка кажуть, що інформація, яку оприлюднив Коломієць, є фейком.
Черкаська обласна влада пояснює, щодня (і 3 травня – не виняток) Нацгвардію спільно з поліцейськими залучаються на заходи публічної безпеки. Патрулюють правоохоронці місто з 16:00 до 22:00. Крім того, щотижня керівництво Нацполіції підписує графік планових чергувань.
Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає,
– наголосили в Черкаській ОДА.
Зверніть увагу! Станом на 3 травня в Черкаській області станом було підтверджено 308 випадків COVID-19, На жаль, 9 людей померли. Натомість 63 пацієнтам вдалося одужати. Щодо обласного центру, то в Черкаській міській інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 перебувають 19 осіб: двоє з них – діти.
До слова, припинити переслідувати мера Черкас закликав міський голова Львова Андрій Садовий. Також свою підтримку висловив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Мер Черкас заявив про скасування карантину: як розвивався скандал
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановано лише з 11 травня.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
Що передбачає продовження карантину до 11 травня / Інфографіка 24 каналу