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      Міська влада Черкас заявила, що на вулиці вивели військову техніку: обласна все спростовує

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      У Черкасах на вулиці вивели Нацгвардію та військову техніку: що відомо
      У Черкасах на вулиці вивели Нацгвардію та військову техніку: що відомо / Скриншот видео

      У Черкасах мер Анатолій Бондаренко заявив про пом'якшення карантину. Хоча офіційна українська влада збирається його пом’якшити лише з 11 травня. Тим часом, у мережі повідомили, що вулиці міста патрулюють загони Нацгвардії та можна помітити там військову техніку. У Черкаській ОДА цю інформацію спростували.

      Що відомо про загони Нацгвардії та військову техніку на вулицях Черкас 

      Як розповів керівник Управління інспектування Черкаської міської ради Станіслав Коломієць, 4 травня у місті заплановано мітинг на підтримку Бондаренка. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

      До теми Нічого мені не буде, справу хіба сфабрикують, – мер Черкас Бондаренко

      Захід мав пройти під Головним управлінням Нацполіції в Черкаській області. Саме тут того ж дня мали допитати міського голову Черкас.

      Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит скасували, "перенісши на невизначений термін". Минуло ще кілька годин, і ввечері на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями,
      – повідомив Коломієць.
       

      За його словами, одну з таких вантажівок він помітив біля свого будинку, і поцікавився через що таке посилення. Йому відповіли, що "патрулюють".

      Також Коломієць опублікував відео військової техніки на вулицях Черкас.

      Дивіться відео військової техніки на вулицях Черкас 

      Черкаська ОДА: На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії

      У Черкаській ОДА з посиланням на керівника Нацполіції Черкащини Віталія Куратченка кажуть, що інформація, яку оприлюднив Коломієць, є фейком. 

      Черкаська обласна влада пояснює, щодня (і 3 травня – не виняток) Нацгвардію спільно з поліцейськими залучаються на заходи публічної безпеки. Патрулюють правоохоронці місто з 16:00 до 22:00. Крім того, щотижня керівництво Нацполіції підписує графік планових чергувань.

      Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає,
      – наголосили в Черкаській ОДА. 

      Зверніть увагу! Станом на 3 травня в Черкаській області станом було підтверджено 308 випадків COVID-19, На жаль, 9 людей померли. Натомість 63 пацієнтам вдалося одужати. Щодо обласного центру, то в Черкаській міській інфекційній лікарні з діагнозом COVID-19 перебувають 19 осіб: двоє з них – діти.

      До слова, припинити переслідувати мера Черкас закликав міський голова Львова Андрій Садовий. Також свою підтримку висловив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

      Мер Черкас заявив про скасування карантину: як розвивався скандал

      карантин до 11 травня
      Що передбачає продовження карантину до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Черкас Коронавірус в Україні Новини політики Новини України
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