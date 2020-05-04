Черкаська ОДА у суді оскаржить рішення міськради про послаблення карантину
У Черкаській обласній держадміністрації вирішили поскаржитися до суду через рішення міської ради обласного центру про послаблення карантину. Схоже, у Черкасах назріває справжній конфлікт між представниками державної влади в області та органами місцевого самоврядування.
Черкаська ОДА просить суд скасувати відповідне рішення міської ради. Про це повідомляє сама облдержадміністрація.
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У своїй заяві обласна влада вказує, що рішення Черкаської міської ради буцімто суперечить попереднім рішенням Кабміну та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
Водночас облдержадміністрація також подала заяву про призупинення дії рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 та убезпечити громадян,
– наголосили у Черкаській ОДА.
Що відомо про конфлікт у Черкасах
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- Максим Степанов, керівник МОЗ, приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В Офісі Президента запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
- Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.