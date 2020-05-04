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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Черкаська ОДА у суді оскаржить рішення міськради про послаблення карантину

      -
      Конфлікт між міською та державною владою у Черкасах вирішуватиме суд
      Конфлікт між міською та державною владою у Черкасах вирішуватиме суд / politeka.net

      У Черкаській обласній держадміністрації вирішили поскаржитися до суду через рішення міської ради обласного центру про послаблення карантину. Схоже, у Черкасах назріває справжній конфлікт між представниками державної влади в області та органами місцевого самоврядування.

      Черкаська ОДА просить суд скасувати відповідне рішення міської ради. Про це повідомляє сама облдержадміністрація.

      Цікаво Міська влада Черкас заявила, що на вулиці вивели військову техніку: обласна все спростовує

      У своїй заяві обласна влада вказує, що рішення Черкаської міської ради буцімто суперечить попереднім рішенням Кабміну та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

      Водночас облдержадміністрація також подала заяву про призупинення дії рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 та убезпечити громадян,
      – наголосили у Черкаській ОДА.

      Що відомо про конфлікт у Черкасах

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Черкас Новини України Новини політики
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